Анимация для hero блока web-you.pl

? Задача

На готовой странице добавить интересную анимацию для hero блока

? Решение

Разделил изображение на 9 частей, все части плавно выпадают в область просмотра, после чего левитируют в разной последовательности. Добавил всплытие текстов.

Взаимное расположение блоков адаптировал под разные размеры экрана, получилось 3 разных раскладки.

? Результат