Анимация для hero блока web-you.pl

HTML-верстка
Добавлена
3 месяца назад
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? Задача

На готовой странице добавить интересную анимацию для hero блока

? Решение

Разделил изображение на 9 частей, все части плавно выпадают в область просмотра, после чего левитируют в разной последовательности. Добавил всплытие текстов.

Взаимное расположение блоков адаптировал под разные размеры экрана, получилось 3 разных раскладки.

? Результат