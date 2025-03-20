Требуются специалисты для внесения легких правок в готовые дизайны Figma и PSD. Работа будет выполняться по техническому заданию с оплатой за каждое задание. Необходимо приложить несколько лучших работ к заявке. Начало работы возможно сразу после согласования цены.
Корректировка дизайна интернет магазина
Добрый день! Разрабатываем новый сайт для интернет магазина, нужен современный свежий взгляд на дизайн каталога, карточки товара! Сможете помочь???
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