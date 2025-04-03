Требуется разработать дизайн лендинга в Figma для франшизы доставки суши. Логотип и описание будут предоставлены. Примеры сайтов: budusushi.ua и franchisegroup.com.ua. Ожидаются идеи, портфолио, цена и срок выполнения.
Дизайн многостраничного сайта.
Необходим дизайн сайта из 5 страниц + адаптив под мобильные устройства, подробности обсудили в лс.
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