Дизайн многостраничного сайта.

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Закрыт1 заявка3 просмотра

Необходим дизайн сайта из 5 страниц + адаптив под мобильные устройства, подробности обсудили в лс.

Дизайн сайтов
месяц назад
Sou84
41 год
10 месяцев в сервисе
Был
16 часов назад

Выбранный исполнитель

Sergunin21
25 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
месяц назад
$250
30 дней

Заявки фрилансеров

Sergunin21
25 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
месяц назад