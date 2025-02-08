Дизайн сайтов, email шаблонов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок172 просмотра

Добрый день!

Нужна разработка многостраничного сайта для запуска нового проекта, расширение текущих и создание email шаблонов.

Что мы ищем в целом по стилю, это простота дизайна, без перегруза картинками - лучше иллюстрации, вот несколько примеров:

- https://docs2collab.com/

- https://gusto.com/

- https://credsy.com/

Укажите пожалуйста:

- сколько часов в день есть для работы над проектом?

- ссылку на портфолио

- стоимость работы в час

Дизайн сайтов
3 месяца назад
Bushuev_A
41 год
5 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Виктория
 
37 лет
7 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
15 отзывов(-1)
3 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
9 часов назад
61 отзыв
3 месяца назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Артём
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
28 отзывов
3 месяца назад
Иван
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
12 часов назад
130 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад
168 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 часов назад
11 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Тема для WordPress, Фильмы и Сериалы

    $2000

    Необходимо разработать многостраничную тему для WordPress, посвященную фильмам и сериалам. Внимание к дизайну и функциональности. Дополнительные требования указаны в техническом задании.

    WordPress
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Дизайн для сайта

    Требуется разработка уникального дизайна для сайта, который будет соответствовать современным требованиям и удобству пользователей. Важно учитывать адаптивность и визуальную привлекательность интерфейса.

    Дизайн сайтов
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Дизайн главной страницы портала по недвижимости

    Требуется разработка дизайна главной страницы портала по недвижимости. Ожидается функционал, схожий с известными ресурсами, такими как prian.ru, luxuryestate.com и другими. Необходимо создать интуитивно понятный и привлекательный интерфейс для пользователей.

    Дизайн сайтов
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Нужно обновить старый дизайн сайта

    $50

    Требуется обновить дизайн сайта, сделать адаптивную главную страницу и несколько вариантов для остальных страниц. Вдохновение берется с аналогичного проекта. Сайт должен быть выполнен в белом, графитовом и алом цветах. Также необходим высококлассный визуализатор архитектуры для переработки графических материалов.

    Адаптивный дизайнВизуализация объектовДизайн сайтов
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Дизайн посадочной страницы площадки эротических услуг

    Требуется разработать дизайн посадочной страницы для сайта, представляющего каталог анкет девушек, предлагающих массаж и эскорт. Целевая аудитория — мужчины 25-50 лет из Москвы и Санкт-Петербурга, ищущие услуги знакомств. Основная цель — создать привлекательный и функциональный интерфейс для пользователей.

    Дизайн лендингов
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Макеты для корпаративного сайта

    $350

    Требуется разработка макетов для корпоративного сайта компании PBA. Ожидается создание уникального и современного дизайна, соответствующего корпоративному стилю. Важно учесть функциональность и удобство навигации для пользователей.

    Дизайн сайтов
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Дизайн интернет-магазина

    Завершите дизайн главной страницы интернет-магазина, основываясь на существующем фирменном стиле и частично готовых блоках. Необходимо отрисовать макет для мобильной версии. В дальнейшем возможна разработка остальных страниц и ведение проекта. Полное задание доступно в файле.

    Дизайн интернет-магазинов
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Нужно обновить старый дизайн сайта

    $30

    Требуется обновить дизайн сайта neoka.ru. Необходимо разработать новый дизайн для главной страницы и предложить несколько вариантов для остальных страниц, которые содержат простой текст. Задача заключается в создании более привлекательного и функционального интерфейса.

    Дизайн сайтов
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Дизайнер Figma для сайта краудфандинга

    Требуется дизайнер Figma для разработки креативного дизайна продающего сайта для краудфандинга приложения для знакомств. Необходима только версия в Фигме, без верстки. Укажите стоимость за блок и прикрепите портфолио (не на гугл диске).

    Дизайн сайтовFigma
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • WordPress Template

    $100

    Необходимо разработать шаблон для WordPress и провести обучение специалиста по его использованию. Ожидается качественный и современный дизайн, который будет легко настраивать.

    WordPress
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    2 месяца назад