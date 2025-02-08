Добрый день!

Нужна разработка многостраничного сайта для запуска нового проекта, расширение текущих и создание email шаблонов.

Что мы ищем в целом по стилю, это простота дизайна, без перегруза картинками - лучше иллюстрации, вот несколько примеров:

- https://docs2collab.com/

- https://gusto.com/

- https://credsy.com/

Укажите пожалуйста:

- сколько часов в день есть для работы над проектом?

- ссылку на портфолио

- стоимость работы в час