Необходимо разработать многостраничную тему для WordPress, посвященную фильмам и сериалам. Внимание к дизайну и функциональности. Дополнительные требования указаны в техническом задании.
Дизайн сайтов, email шаблонов
Добрый день!
Нужна разработка многостраничного сайта для запуска нового проекта, расширение текущих и создание email шаблонов.
Что мы ищем в целом по стилю, это простота дизайна, без перегруза картинками - лучше иллюстрации, вот несколько примеров:
Укажите пожалуйста:
- сколько часов в день есть для работы над проектом?
- ссылку на портфолио
- стоимость работы в час
Заявки фрилансеров
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