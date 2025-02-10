Требуется разработка дизайна главной страницы портала по недвижимости. Ожидается функционал, схожий с известными ресурсами, такими как prian.ru, luxuryestate.com и другими. Необходимо создать интуитивно понятный и привлекательный интерфейс для пользователей.
Дизайн для сайта
Нужен дизайн для сайта
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