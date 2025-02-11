Дизайнер для создания сайтов на Тильда

Агентство ищет дизайнера для проектной работы, который будет заниматься созданием креативных и стильных сайтов на платформе Тильда по готовым текстовым техническим заданиям. Задача включает строгое соблюдение дедлайнов. Идеально подходит как для начинающих, так и для более опытных дизайнеров, желающих пополнить свое портфолио.