Требуется разработать дизайн двух веб-страничек с соотношением 16:9 и 4:3. В качестве референса предоставлена первая страничка. Задача должна быть выполнена сегодня.
Срочно нужен дизайн лендинга
Нужен красивый и современный дизайн лендинга (две посадочные страницы плюс страница для текстов). Тексты, логотипы, структура - всё нужное есть. Тематика - adult.
Нужен только дизайн, без вёрстки (желательно Figma).
Нужно, как обычно, вчера :)
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