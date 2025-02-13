Срочно нужен дизайн лендинга

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Нужен красивый и современный дизайн лендинга (две посадочные страницы плюс страница для текстов). Тексты, логотипы, структура - всё нужное есть. Тематика - adult.

Нужен только дизайн, без вёрстки (желательно Figma).

Нужно, как обычно, вчера :)

FigmaДизайн лендингов
3 месяца назад
torquemada
Андрей 
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