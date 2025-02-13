Требуется веб-дизайнер для разработки сайта на платформе Тильда. Сайт будет включать 15 страниц с акцентом на креативный и современный подход к дизайну. Ожидается, что дизайнер предложит идеи и реализует их в соответствии с требованиями заказчика.
Дизайн сайта видеопродакшена
Требуется разработать дизайн лендинга из 6 блоков + дизайн квиза + дизайн формы + дизайн страницы со статьями
Нужно будет 2 макета сайта: десктоп и мобилка
Без верстки, только дизайн
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