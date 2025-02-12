Сделать дизайн двух страниц

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка22 просмотра

Добрый день,

Требуется сделать дизайн двух веб-страничек с разрешениями 16:9 и 4:3.

Референт для страничек прикреплен (первая страничка в примере).

Требуется сделать сегодня.

Дизайн сайтов
3 месяца назад
afle
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