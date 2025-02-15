Нужен лендинг для строительного магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок30 просмотров

Нужно сделать сайт для строительного мазагаина. У меня есть пару примеров, как это должно выглядеть. Должно быть просто и понятно. Нужно сделать страницу с формой чтобы люди могли откликается, важно чтобы там были поля, где будут указаны номер, почта. По цветам есть идеи, но можете предложить свое. Не разбираюсь в ценах, поэтому сориентируйте меня по стоимости.

ВАЖНО СРОК НЕ БОЛЬШЕ 10 ДНЕЙ

Создание лендингов
3 месяца назад
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