Нужно сделать сайт для строительного мазагаина. У меня есть пару примеров, как это должно выглядеть. Должно быть просто и понятно. Нужно сделать страницу с формой чтобы люди могли откликается, важно чтобы там были поля, где будут указаны номер, почта. По цветам есть идеи, но можете предложить свое. Не разбираюсь в ценах, поэтому сориентируйте меня по стоимости.

ВАЖНО СРОК НЕ БОЛЬШЕ 10 ДНЕЙ