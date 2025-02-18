Ищется дизайнер для создания лендинга из 8 блоков, предназначенного для вебинара. Указано готовое техническое задание и примеры референсов. Оплата за работу — 15.000 ₽, срок выполнения — до 2 дней.
Создание лендинга
Мне необходимо переделать дизайн лендинга https://washingmachinefixpro.com/ на более простой.
Если у Вас есть возможность сделать дизайн и собрать его на WordPress, дайте мне знать)
Приблизительные примеры:
- https://www.sickappliances.com/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA_NC9BhCkARIsABSnSTZZKYGBfYOvFcooPCQqmA-- -- zDNM0yNTiSKAOsYtva9j7TYbG1gxGPAgaAhEUEALw_wcB
- https://gulfcoastappliances.com/services/washing-machine-repair/
- https://yotahomeservice.com/
- https://www.miamiappliancesrepair.com/
- https://www.americareappliance.com/appliance-repair/
- https://352fixit.com/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA_NC9BhCkARIsABSnSTaecYqZ7xOBKHjvK_kyD-ISr9PzlwKnPfIh2QiMCcYycS_CybfZxbYaAkxpEALw_wcB
От исполнителя ожидаю предложений: за сколько он готов реализовать проект, сколько времени это займёт.
По возможности жду примеры работ (возможно есть что-то похожее в портфолио)
На бюджет не смотрите, жду предложений от Вас и ориентируюсь на них
Заранее благодарю Вас за отклик!
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