Дизайн лендинга на вебинар

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Требуется дизайнер сайтов для разработки лендинга, состоящего из 8 блоков, предназначенного для вебинара. Заявка включает готовое техническое задание и примеры референсов. Оплата за выполнение работы составит 15.000 ₽, а срок исполнения — до 2 дней.

Дизайн лендингов
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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