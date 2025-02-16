Необходимо разработать лендинг для строительного магазина. Сайт должен быть простым и понятным, включать форму для откликов с полями для номера и почты. Предпочтительные цвета можно обсудить, также требуется ориентировка по стоимости. Срок выполнения – не более 10 дней.