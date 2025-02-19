Требуется собрать сайт на платформе Webflow или Framer, используя стиль другого сайта. Необходимо создать уникальный дизайн на основе стилей из Figma, при этом копируя структуру сайта https://ggboost.com/. Включить страницы: Главная, Блог, Список игр, Калькулятор буста, Страница логина, Чат с техподдержкой и заказами.
Дизайн для корпоративного лендинга на WordPress
Ищем дизайнера для разработки корпоративного лендинга на платформе WordPress, нацеленного на американский рынок. Требуется опыт в создании эффективных и привлекательных лендингов, которые будут соответствовать стандартам и предпочтениям американской аудитории.
Заявки фрилансеров
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