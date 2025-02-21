Дизайнер

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок1 просмотр

Требуется дизайнер на постоянную удаленную работу.

– Создание картинок для продуктовых страниц интернет-магазина (website, amazon, ebay, walmart) из фотографий

– Обработка фотографий, работа с Photoshop, AI generation

– Создание, публикация и редактирование листингов на вышеуказанных площадках

– Опыт работы с пакетом Adobe 2+ года

– Знание английского языка: базовый уровень

– Знание HTML будет плюсом

Необходимо выполнить тестовое задание.

Пример листинга:

https://tacoma-truckparts.com/products/kozak-chrome-bumper-without-fog-lamp-hole-for-kenworth-t680-next-gen-2022-2023-plus-kenworth-logo-2x22-windshield-wipers-and-kozak-reflective-vest?_pos=24&_sid=3261d8ad3&_ss=r

https://truckpartscentral.us/products/chrome-grille-volvo-vnl-2018

Adobe PhotoshopAmazonHTMLОбработка фотографийСоздание картинок
2 месяца назад
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