Добрый день.

Я ищу опытного дизайнера для решения двух задач:

1) Создание лендинга для проекта.

2) Дизайн нескольких элементов непосредственно в функционале самого сервиса.

Тематика проекта: мы создаем сервис где люди могут сохранять данные о умерших близких (даты, описания жизненного, фото материалы, информация о месте захоронения). Мы даем возможность заказать услуги максимально широкого профиля. Услуги постпохоронные, например - уборка и уход за место захоронения, ритуальная флористика, восстановление старых фотографий. Предварительно можете ознакомится с проектом по ссылке https://app.memorix.by/ После регистрации введите в поиске фамилии шагал, колас, быков и добавьте их себе в книгу, что бы посмотреть как выглядят карточки.