Разработка дизайна сайта - UI/UX

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Закрыт6 заявок17 просмотров

Ищу на проект дизайнера с навыками и знанием принципов UI/UX

Тематика сайта: ремонтно-строительные услуги

Есть подробные прототипы страниц с текстами, заголовками, формами обратной связи и тп

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