Требуется разработать красивый и продуманный дизайн для веб-сервиса, включая landing page и страницы приложения с иконками. Необходимо оформить до 20 страниц с уникальными изображениями, которые должны быть приобретены на фотостоках. Важно предоставить список необходимых материалов для создания качественного дизайна.
Дизайнер для визуала сайта онлайн-магазина
Ищу дизайнера для создания визуала на сайт онлайн-магазина, предпочтительно в стиле, схожем с Золотым яблоком. Пожалуйста, присылайте свое портфолио.
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