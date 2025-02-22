Дизайн сайта

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Закрыт20 заявок335 просмотров

сайт недвижимости

Общая идея

Концепция как на автофэйсе, передизайн, по типу checklic, автоистория, концепция недвижимости.

https://realtyinfo.org/ более менее норм, но по стилистике не нравится

https://kontur.ru/real-estate/check что то тип

https://realtycloud.ru/ по структуре подходит, но стилистика не нравится

На главной странице тип галлочка (Проверить собственников) +чем больше он добавит собственников, тм больше отчетов

Figma

FigmaДизайн сайтов
2 месяца назад
vaverr1974
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