Ищется дизайнер на постоянную удаленную работу для создания картинок для продуктовых страниц интернет-магазина. Основные задачи: обработка фотографий, работа с Photoshop, создание и редактирование листингов на платформах как Amazon и eBay. Требуется опыт работы с пакетом Adobe 2+ года и базовое знание английского. Знание HTML будет плюсом. Необходимо выполнить тестовое задание.
Дизайн сайта
сайт недвижимости
Общая идея
Концепция как на автофэйсе, передизайн, по типу checklic, автоистория, концепция недвижимости.
https://realtyinfo.org/ более менее норм, но по стилистике не нравится
https://kontur.ru/real-estate/check что то тип
https://realtycloud.ru/ по структуре подходит, но стилистика не нравится
На главной странице тип галлочка (Проверить собственников) +чем больше он добавит собственников, тм больше отчетов
Figma
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