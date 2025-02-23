Требуется разработка дизайна сайта недвижимости с концепцией, похожей на автофэйс и checklic. Главная страница должна включать функционал проверки собственников с возможностью добавления отчета. Стиль должен быть уникальным и отличаться от представленных примеров. Использование Figma для реализации проекта.
Дизайн лендинга на Тильде для вебинаров по недвижимости
Ищу дизайнера для создания лендинга на платформе Тильда, который будет посвящен вебинарам по теме недвижимости. Необходимо качественное оформление и удобный интерфейс для пользователей. Пожалуйста, предоставьте примеры ваших предыдущих работ в данной области.
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