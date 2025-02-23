Дизайн лендинга на Тильде для вебинаров по недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Ищу дизайнера для создания лендинга на платформе Тильда, который будет посвящен вебинарам по теме недвижимости. Необходимо качественное оформление и удобный интерфейс для пользователей. Пожалуйста, предоставьте примеры ваших предыдущих работ в данной области.

TildaДизайн лендингов
2 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Екатерина
 
33 года
10 лет в сервисе
Была
2 дня назад
2 отзыва
2 месяца назад
Дмитрий
 
35 лет
8 лет в сервисе
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2 месяца назад
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месяц назад
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Илья
 
21 год
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месяц назад
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Пынтя
 
20 лет
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Ольга
 
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