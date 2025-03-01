Макеты Figma - маркетплейс telegram mini-apps

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок18 просмотров

Нужен дизайн маркетплейса в Figma, работы немало, но к 70% есть наброски, на которые можно будет опереться. Нужно делать с UI kit и с качественным содержанием (с этим в дальнейшем будет работать программист)


Здесь нет никаких подробностей. Если вы готовы всё качественно реализовать, несмотря на небольшой бюджет, откликайтесь, обсудим

FigmaUI/UXДизайн интерфейсов
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