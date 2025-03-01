Нужен дизайн маркетплейса в Figma, работы немало, но к 70% есть наброски, на которые можно будет опереться. Нужно делать с UI kit и с качественным содержанием (с этим в дальнейшем будет работать программист)



Здесь нет никаких подробностей. Если вы готовы всё качественно реализовать, несмотря на небольшой бюджет, откликайтесь, обсудим