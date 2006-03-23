$20
Нужно сделать одну портфолио до 10 страниц, имеется текст, логотип
Логотипы и Знаки13 заявок
Закрыт
9 месяцев назад
Нужно сделать одну портфолио до 10 страниц, имеется текст, логотип
нужно сделать два портфолио 1. Инженерная компания 2. Строительная компания
Нужно сделать логотип для компании которая занимается ремонтом квартир. Название компании AraStroy, Ara в переводе с казахского означает Пила нужно в логотипе нарисовать Пилу строительную. Сделать нужно быстро без брифа! просто Пила и написать AraStroy ...