Nusya1990

Нурмагамбет Жунусов Nusya1990

 
33 годаКазахстан/Алматы
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
olezha_
17 летКанада
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
год назад
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Приятный в общении человек, оплата в срок. Рекомендую!
Оперативно, качественно все понравилось. Большой Рахмет
Ответный отзыв