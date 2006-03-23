Нужно сделать логотип для компании которая занимается ремонтом квартир. Название компании AraStroy, Ara в переводе с казахского означает Пила нужно в логотипе нарисовать Пилу строительную. Сделать нужно быстро без брифа! просто Пила и написать AraStroy ...