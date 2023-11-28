Помощь в написании книги по психологии

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Ищу помощника в написании книги по психологии. 

Необходимо будет обработать уже имеющуюся информацию со статей/семинаров/вебинаров, а так же найти недостающую информацию и собрать все это в книгу.

-Объем примерно 200 страниц формата А5

-Рассматриваю людей с опытом работы в написании книги, необходимо будет предоставить портфолио или примеры работ

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