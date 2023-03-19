Написать текст к уроку в художку по теме: "Советская графика"

$4
КопирайтингЗакрыт13 заявок143 просмотра
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31 НОЯБРЯ 12:00 - последнее время сдачи

Текст к уроку на 40 минут.

Рассказать про плакаты (идеологический контекст), печатную (книжная) и станковую графику, художественную графику. Примерный план: 1)История развития графики в СССР. 2)Жанры графики. 3)Техники и материалы 4)Художники-графики и их произведения 5)Искусствоведческий анализ их произведений.
Урок будет проходить в художественной школе, поэтому информация должна быть не на любителя, а более профессиональная.
Возраст ориентировочно 14-15 лет.

23 дня назад
Ribnaya_artel
Анна 
20 летРоссия
2 месяца в сервисе
Была
день назад