Написать текст к уроку в художку по теме: "Советская графика"

31 НОЯБРЯ 12:00 - последнее время сдачи

Текст к уроку на 40 минут.

Рассказать про плакаты (идеологический контекст), печатную (книжная) и станковую графику, художественную графику. Примерный план: 1)История развития графики в СССР. 2)Жанры графики. 3)Техники и материалы 4)Художники-графики и их произведения 5)Искусствоведческий анализ их произведений.

Урок будет проходить в художественной школе, поэтому информация должна быть не на любителя, а более профессиональная.

Возраст ориентировочно 14-15 лет.