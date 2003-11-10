Эксперт по Кредитованию из Украины + Подтверждение

$300
КопирайтингОткрыт4 заявки50 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Объем текста - 4к знаков б/п.

Количество текстов - 10 шт.

Житель Украины.

Обязательно подтвердить свою экспертность (банковское образование и подтвержденный опыт работы в финансовой организации).

К статье необходимо предоставить:

- свое настоящее Имя, Фамилию и Фото

- описание образования и опыт работы в финансовом направлении

- ссылку на профиль в Линкедин

- иметь возможность подтвердить экспертизу на финансовом рынке

Необходимо 10 экспертных мнений в направлениях: Займы МФО / Крипто / Банковские продукты / Страхование / Форекс.

Укажите в чем ваша супер сила.

В заявке укажите:

- можете ли подтвердить профессиональные данные и образование?

- согласны ли на публикацию от первого лица?

- покажите соц. сеть с профессиональным профилем

Всем удачи!

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