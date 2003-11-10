Эксперт по Кредитованию из Украины + Подтверждение

Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Объем текста - 4к знаков б/п.
Количество текстов - 10 шт.
Житель Украины.
Обязательно подтвердить свою экспертность (банковское образование и подтвержденный опыт работы в финансовой организации).
К статье необходимо предоставить:
- свое настоящее Имя, Фамилию и Фото
- описание образования и опыт работы в финансовом направлении
- ссылку на профиль в Линкедин
- иметь возможность подтвердить экспертизу на финансовом рынке
Необходимо 10 экспертных мнений в направлениях: Займы МФО / Крипто / Банковские продукты / Страхование / Форекс.
Укажите в чем ваша супер сила.
В заявке укажите:
- можете ли подтвердить профессиональные данные и образование?
- согласны ли на публикацию от первого лица?
- покажите соц. сеть с профессиональным профилем
Всем удачи!
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