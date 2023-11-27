Написать текст 2000 знаков

КопирайтингЗакрыт7 заявок49 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать текст 2000 знаков на тему покупка авто на аукционах.

Уникальность - от 95%, тошнота в норме, читаемость от 8.

22 дня назад
uraruric
Елена 
56 летКорея
8 месяцев в сервисе
Была
20 дней назад
  • Похожие заказы

  • Эксперт по Кредитованию из Украины + Подтверждение

    $300

    Объем текста - 4к знаков б/п. Количество текстов - 10 шт. Житель Украины. Обязательно подтвердить свою экспертность (банковское образование и подтвержденный опыт работы в финансовой организации). К статье необходимо ...

    Копирайтинг4 заявки
    Открыт
    23 дня назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    22 дня назад

  • Написать текст к уроку в художку по теме: "Советская графика"

    $4

    31 НОЯБРЯ 12:00 - последнее время сдачи Текст к уроку на 40 минут. Рассказать про плакаты (идеологический контекст), печатную (книжная) и станковую графику, художественную графику. Примерный план: 1)История развития графики в СССР. 2)Жанры ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    6 дней назад

  • Якісна стаття для блогу

    $175

    Вітаю, колеги! Нам потрібна стаття для блогу на нашому сайті (це сайт простого програмного продукту). Тема статті — «Канбан-дошка». Історія, приклади, коли зручно використовувати цей інструмент, а також невеличкі контекстні згадки про ...

    Копирайтинг19 заявок
    Открыт
    23 дня назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    23 дня назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    23 дня назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    24 дня назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    25 дней назад

  • Написать текст на сайт

    $300

    Нужен человек, который разбирается в написании уникальных текстом на инвестиционную тематику/криптовалюту на сайт Нужно как можно красивее описать все процессы и работу. Более детально уже обсудим после выбора исполнителя.

    Копирайтинг34 заявки
    Открыт
    25 дней назад