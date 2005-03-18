Ваш надійний помічник у фрілансі.

Всім привіт. Мене звати Оля, і я стану для Вас надійним помічником у різних видах діяльності.

Володію українською, російською, базовою англійською та польською мовами.

Займаюсь написанням унікальних та змістовних статей, працюю за чітким дедлайном.

Перекладаю тексти різної складності, без допомоги перекладача, як це роблять багато.

Займаюсь редагуванням та переписом текстових файлів.

Пишу відгуки, коментарі, пости, рецензії на замовлення.

Я за якість та за довгострокове плідне співробітництво.

Буду рада співпраці саме з Вами.