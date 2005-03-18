ola_12345ola_1_2

Оля ola_12345ola_1_2

 
20 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Ваш надійний помічник у фрілансі.

Всім привіт. Мене звати Оля, і я стану для Вас надійним помічником у різних видах діяльності.
Володію українською, російською, базовою англійською та польською мовами.
Займаюсь написанням унікальних та змістовних статей, працюю за чітким дедлайном.
Перекладаю тексти різної складності, без допомоги перекладача, як це роблять багато.
Займаюсь редагуванням та переписом текстових файлів.
Пишу відгуки, коментарі, пости, рецензії на замовлення.
Я за якість та за довгострокове плідне співробітництво.
Буду рада співпраці саме з Вами.

Написание отзывов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1267
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук (телефон андроїд)
Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
Дякую дуже приємно
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 дня
#814