Нужно оставить отзыв в яндекс картах

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18 дней назад
Алим
Узбекистан
18 дней в сервисе
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14 дней назад
Заявки фрилансеров
Никита
22 года
20 дней в сервисе
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5 часов назад
5 дней назад
Макс
18 лет
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Дмитрий
28 лет
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3 дня назад
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Алексей
33 года
9 дней в сервисе
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Жанар
34 года
15 дней в сервисе
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6 дней назад
11 дней назад
Вера
30 лет
12 дней в сервисе
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12 дней назад
12 дней назад
Татьяна
31 год
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12 дней назад
Анвар
46 лет
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13 дней назад
Настя
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Дильназ
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Дарья
23 года
месяц в сервисе
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Бекжан
17 лет
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15 дней назад
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Антонина
38 лет
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16 дней назад
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Сундет
19 лет
16 дней в сервисе
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Елена
20 лет
20 дней в сервисе
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Никита
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16 дней в сервисе
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Александра
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Лейла
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Оксана
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Денис
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Владислав
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Акжаркин
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месяц в сервисе
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Макар
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Владимир
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Аліна
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Анна
37 лет
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день назад
1 отзыв
18 дней назад
Кліментій
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18 дней назад