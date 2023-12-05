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Образование: Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры (ПГАСА) – высшее
Навыки:
- владение ПК на уровне уверенного пользователя;
- хорошее владение пакетом MS Office (Access, Excel, Power Point, Word, WordPad);
- умение работать в SQL запросами
- знание AutoCad на среднем уровне
Языки:
- русский;
- украинский;
- английский.
Личные качества:
- ответственность
- честность
- энергичность
- желание работать
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1275
рейтинг фрилансера
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$1
10 баллов
год назад
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