Anna_86

Анна Anna_86

 
38 лет
год на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Тексты и переводы/Наполнение сайтов/Презентации

Образование: Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры (ПГАСА) – высшее

Навыки:

- владение ПК на уровне уверенного пользователя;

- хорошее владение пакетом MS Office (Access, Excel, Power Point, Word, WordPad);

- умение работать в SQL запросами

- знание AutoCad на среднем уровне

Языки:

- русский;

- украинский;

- английский.

Личные качества:

- ответственность

- честность

- энергичность

- желание работать

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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1275
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
Спасибо! Приятно с Вами работать!
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