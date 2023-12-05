Написати відгук щодо додатку

$1
КопирайтингЗавершен4 заявки23 просмотра
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

18 дней назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
Eremenko0809
Анна 
31 годУкраина
18 дней в сервисе
Была
11 минут назад
18 дней назад
$1
1 день
UAH
Швидко та якісно виконане завдання
Все чудово, оплатили швидко, удачі вам