Гарантирую вам качественное выполнение поставленных задач!!!
Приветствую Вас у себя в профиле! Меня зовут Анна, мне 31 год. Сама я проживаю в Украине, поэтому с легкостью владею русским и украинским языками! На высоком уровне владею английским и немецким! Могу помочь вам с вашими заданиями в переводе, редактировании и наборе текстов. Есть опыт в написании статьей , по теме(ничего лишнего).
Большой опыт работы в копирайтинге и рерайтинге. Являюсь активным пользователем социальных сетей, пишу отзывы, комментарии и посты на заказ. Работаю максимально быстро, качественно, с гарантией для Вас и за приятную цену! Буду рада сотрудничеству!!!
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#1276
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- Текстовая работа5 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
Ответный отзыв
Все чудово, оплатили швидко, удачі вам
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $1от 3 дней
#713