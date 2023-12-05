Написати відгук щодо додатку

$1
КопирайтингЗавершен10 заявок40 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

17 дней назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
alexkosmos
Олександр 
37 летУкраина
19 дней в сервисе
Был
6 часов назад
17 дней назад
$1
1 день
UAH
Швидко та якісно виконане завдання
Приємно з Вами працювати!