Написати відгук щодо додатку

$1
КопирайтингЗавершен6 заявок36 просмотров
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

18 дней назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
ade1505lina
Аделіна 
16 летУкраина
23 дня в сервисе
Была
8 дней назад
18 дней назад
$1
1 день
UAH
Швидко та якісно виконане завдання
все добре і адекватно