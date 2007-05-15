ade1505lina

Якість і відповідальність!
доброго вам дня) мене звуть аделіна і я люблю працювати! працюю як з перекладанням текстів так і в соцмережах. чудово з цими завданнями справляюсь. володію вільно українською, англійською та німецькою мовами! готова працювати швидко і якісно! з вас завдання і робота, а з мене якісно виготовлена робота!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
Ответный отзыв
чудова людина і дає чудові завдання все чотко і зрозуміло