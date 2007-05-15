ade1505lina

Аделіна ade1505lina

 
17 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Якість і відповідальність!

доброго вам дня) мене звуть аделіна і я люблю працювати! працюю як з перекладанням текстів так і в соцмережах. чудово з цими завданнями справляюсь. володію вільно українською, англійською та німецькою мовами! готова працювати швидко і якісно! з вас завдання і робота, а з мене якісно виготовлена робота!

#99Написание отзывов

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук щодо додатку
Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
чудова людина і дає чудові завдання все чотко і зрозуміло
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