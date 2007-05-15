ade1505lina

Якість і відповідальність!

доброго вам дня) мене звуть аделіна і я люблю працювати! працюю як з перекладанням текстів так і в соцмережах. чудово з цими завданнями справляюсь. володію вільно українською, англійською та німецькою мовами! готова працювати швидко і якісно! з вас завдання і робота, а з мене якісно виготовлена робота!