Написати відгук (необхідний айфон)

$1
КопирайтингЗавершен10 заявок32 просмотра
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Для виконання завдання треба мати айфон. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

17 дней назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
aaattthhhsss
Олександр 
19 летУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
14 часов назад
17 дней назад
$1
1 день
UAHUSDT
Рекомендую до співпраці
Все отлично