Написати відгук (телефон андроїд)

$1
КопирайтингЗавершен6 заявок47 просмотров
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

19 дней назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
ola_12345ola_1_2
Оля 
18 летУкраина
22 дня в сервисе
Была
6 часов назад
18 дней назад
$1
1 день
UAH
Швидко та якісно виконане завдання
Дякую дуже приємно