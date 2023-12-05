Відредагувати дипломну роботу

Для виконання завдання треба мати 3 телефони андроїд. Необхідно поставити оцінку 5 зірочок додатку з усіх трьох пристроїв. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.
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Доброго дня, є готова дипломна робота, але з правками які треба виправити.
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