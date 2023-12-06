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Копирайтинг- составление уникального текста для карточки Wildberries
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Необходимо составить уникальный текст описания карточки для маркетплейса Wildberries.
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