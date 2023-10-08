Монтаж відео

Нужно снять видео отзыв техники Apple примерно 14-30 сек Нужно просто снять ваш Айфон с текстом "Покупал айфон с магазина ВинГаджет, быстро доставили за 2-3 дня, всем доволен, а так же сделали маленький подарок к ...
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є відео креатив для реклами треба його зробити дуже крутим щоб були мододіжні тексти та цінник
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