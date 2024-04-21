Я работаю, чтобы Вы заработали!

Меня зовут Виталий, свою деятельность в ИТ сфере начал в 2010г., в

то время занимался раскруткой блогов, потом постепенно освоил

вёрстку и начал подключать функционал. Мне очень нравится

создавать что-то новое и наглядным примером показывать, что

бизнес может существовать онлайн.