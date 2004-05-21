Моя цель - помочь вам превратить ваши веб-идеи в реальность, создавая креативные и функциональные веб-сайты. Я специализируюсь в области HTML, CSS и WordPress, и готов воплотить ваши требования в жизнь.
Мои навыки:
HTML/CSS Верстка: Я создаю современные и адаптивные веб-сайты, обеспечивая их красивым дизайном и оптимальной производительностью. Моя верстка совместима с разными браузерами и устройствами.
Посадка на CMS Wordpress: Я могу посадить сайт на cms Wordpress, делая их удобными в использовании и администрировании. Установка и настройка тем, плагинов и кастомных функциональностей. А также могу создать сайт с помощью wordpress билдеров.
Оптимизация для SEO: Моя работа включает базовую оптимизацию для поисковых систем, что помогает вашему сайту быть видимым в поисковых результатах.
Если у вас есть проект или вопросы, связанные с веб-разработкой, не стесняйтесь связаться со мной.
Давайте вместе создадим креативный и функциональный веб-сайт, который отражает ваши уникальные потребности и идеи.
Портфолио
- ForGeline html/css/wordpressнет просмотров
- EcoTech html/css wordpressнет просмотров
- Logisync1 просмотр
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