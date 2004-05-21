HTML/CSS Верстка: Я создаю современные и адаптивные веб-сайты, обеспечивая их красивым дизайном и оптимальной производительностью. Моя верстка совместима с разными браузерами и устройствами.

Посадка на CMS Wordpress: Я могу посадить сайт на cms Wordpress, делая их удобными в использовании и администрировании. Установка и настройка тем, плагинов и кастомных функциональностей. А также могу создать сайт с помощью wordpress билдеров.

Оптимизация для SEO: Моя работа включает базовую оптимизацию для поисковых систем, что помогает вашему сайту быть видимым в поисковых результатах.



Если у вас есть проект или вопросы, связанные с веб-разработкой, не стесняйтесь связаться со мной.

Давайте вместе создадим креативный и функциональный веб-сайт, который отражает ваши уникальные потребности и идеи.