Сайт запчастин + ALLEGRO PL

Нужно создать Лендинг на Tilda на Украинском языке. Сразу присылайте последние хотя бы 3 работы на Tilda! Есть примеры и структура. Пишите только если вы согласны на указанную цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Технічне завдання по проекту
Потрібна розробка інтернет-магазину з продажу автозапчастин з Польщі з Allegro.pl
Людина яка в темі має відразу розуміти, що треба буде робити.
Повинна використовуватися технологія - rest/webAPI Allegro ( якщо маєте інше рішення - кажіть)
Сайт має працювати з розділом "Motoryzacja", 18.500.000 позицій,
оптимізація синхронізації автооновлення позицій на сайті (лот закінчений на Allegro - автоматично позиція повинна бути видалена на нашому сайті).
Підключення оригінальних каталогів.
Оптимізація мобільної версії.
SEO Оптимізація, налаштування
Повинен бути якісний переклад всієї категорії "Motoryzacja" (автозапчастини).
Розрахунок нарахування відсотків на товар і доставку.
1. Як Ви змогли б
реалізувати такий сайт ?
2. Сайт повинен працювати з розділами:
https://allegro.pl/kategoria/czesci-samochodowe-620
https://allegro.pl/strefa/maszyn
https://allegro.pl/kategoria/wyposazenie-i-akcesoria-samochodowe-253498
Треба збереньи деревоподібну структуру як на сайті донора(allegro), з можливістю поправок у структурі дерева каталогів, також має бути своє, індивідуальне меню пошуку (фільтр) за маркою, роком випуску, категорією запчастини, типом запчастини тощо.
Мені важливо, щоб робота була зроблена якісно і ми працювали надалі після створення такого сайту
Бажано щоб людина вже це робила.
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