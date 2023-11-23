Сайт запчастин + ALLEGRO PL

Технічне завдання по проекту

Потрібна розробка інтернет-магазину з продажу автозапчастин з Польщі з Allegro.pl

Людина яка в темі має відразу розуміти, що треба буде робити.

Повинна використовуватися технологія - rest/webAPI Allegro ( якщо маєте інше рішення - кажіть)

Сайт має працювати з розділом "Motoryzacja", 18.500.000 позицій,

оптимізація синхронізації автооновлення позицій на сайті (лот закінчений на Allegro - автоматично позиція повинна бути видалена на нашому сайті).

Підключення оригінальних каталогів.

Оптимізація мобільної версії.

SEO Оптимізація, налаштування

Повинен бути якісний переклад всієї категорії "Motoryzacja" (автозапчастини).

Розрахунок нарахування відсотків на товар і доставку.

1. Як Ви змогли б

реалізувати такий сайт ?

2. Сайт повинен працювати з розділами:

https://allegro.pl/kategoria/czesci-samochodowe-620

https://allegro.pl/strefa/maszyn

https://allegro.pl/kategoria/wyposazenie-i-akcesoria-samochodowe-253498

https://allegro.pl/opony

Треба збереньи деревоподібну структуру як на сайті донора(allegro), з можливістю поправок у структурі дерева каталогів, також має бути своє, індивідуальне меню пошуку (фільтр) за маркою, роком випуску, категорією запчастини, типом запчастини тощо.

Мені важливо, щоб робота була зроблена якісно і ми працювали надалі після створення такого сайту

Бажано щоб людина вже це робила.