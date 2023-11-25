Требуется создать сайт + мобильное приложение для игры в шахматы

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок60 просмотров
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Требуется создать международный сайт + мобильное приложение для игры в шахматы на деньги по типу lichess.org

Нужно разработать:

- дизайн сайта

- движок шахмат 

- регистрация собственного аккаунта с вводом персональных данных, защита персональных данных .

- возможность ввода/вывода денег

- создание игры, опции сделать ставку

Детали при переписке.

Сайт уже нарисован, прописаны все необходимые функции и опции.

оплата по договоренности.

Дизайн сайта
месяц назад
nik_anry
Андрей 
41 годУкраина
месяц в сервисе
Был
месяц назад