Создать 3 сайта: 2 для Центра банкротств, 1 для обучающего центра

$110
Сайты «под ключ»Открыт11 заявок84 просмотра
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Центру банкротств необходимо создать 3 не сложных сайта - для Центра банкротств по банкротству юридических лиц, для Центра банкротств по банкротству физических лиц, для обучающего центра  - онлайн школы Пиратская станция.Оплата за каждый сайт до 3000 руб. Домены, хостинги - все оформляется на Центр.
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