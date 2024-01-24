danila_onuchi

Данил danila_onuchi

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Веб-дизайн | Landing Page | Обложки | Визитки | Баннеры

Добрый день, меня зовут Данила, я веб-дизайнер.
Создаю дизайн в Adobe XD | Photoshop | Figma
Переношу все в Tilda.
Специализируюсь на Лендингах.

Каким образом выстроен мой рабочий процесс:
- Анализирую конкурентов, подбираю референсы.
- Подбираю уникальные фото/видео материалы.
- Создаю семантическое ядро сайта/подбираю ключевые слова под отдельные страницы.
- Сначала делаю прототип, после согласования перехожу к дизайну, далее переход к адаптивному дизайну (мобильная/планшетная версии).
- Работаю в Tilda более года, использую нестандартные решения и различные модификаторы.
- Подключаю сайт к поисковым системам Yandex и Google, включая статистику.


Если у Вас возникли дополнительные вопросы, Вы можете написать мне в мессенджеры/почту/тут на сайте, оперативно отвечу.

https://vk.com/danila_onuchin

+79100139850

https://t.me/Danila2501

Портфолио

Дизайн сайтов
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