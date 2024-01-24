Веб-дизайн | Landing Page | Обложки | Визитки | Баннеры

Добрый день, меня зовут Данила, я веб-дизайнер.

Создаю дизайн в Adobe XD | Photoshop | Figma

Переношу все в Tilda.

Специализируюсь на Лендингах.



Каким образом выстроен мой рабочий процесс:

- Анализирую конкурентов, подбираю референсы.

- Подбираю уникальные фото/видео материалы.

- Создаю семантическое ядро сайта/подбираю ключевые слова под отдельные страницы.

- Сначала делаю прототип, после согласования перехожу к дизайну, далее переход к адаптивному дизайну (мобильная/планшетная версии).

- Работаю в Tilda более года, использую нестандартные решения и различные модификаторы.

- Подключаю сайт к поисковым системам Yandex и Google, включая статистику.





Если у Вас возникли дополнительные вопросы, Вы можете написать мне в мессенджеры/почту/тут на сайте, оперативно отвечу.



https://vk.com/danila_onuchin



+79100139850



https://t.me/Danila2501