Добрый день, меня зовут Данила, я веб-дизайнер.
Создаю дизайн в Adobe XD | Photoshop | Figma
Переношу все в Tilda.
Специализируюсь на Лендингах.
Каким образом выстроен мой рабочий процесс:
- Анализирую конкурентов, подбираю референсы.
- Подбираю уникальные фото/видео материалы.
- Создаю семантическое ядро сайта/подбираю ключевые слова под отдельные страницы.
- Сначала делаю прототип, после согласования перехожу к дизайну, далее переход к адаптивному дизайну (мобильная/планшетная версии).
- Работаю в Tilda более года, использую нестандартные решения и различные модификаторы.
- Подключаю сайт к поисковым системам Yandex и Google, включая статистику.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, Вы можете написать мне в мессенджеры/почту/тут на сайте, оперативно отвечу.
https://vk.com/danila_onuchin
+79100139850
https://t.me/Danila2501
Портфолио
- DWL Vision1 просмотр
- ML Clan1 просмотр
- Play Game3 просмотра
- Photographer3 просмотра
- Баннер для Instagram2 просмотра
- Виизитки для Alex Lesley2 просмотра
- Визитки Cake Shop2 просмотра