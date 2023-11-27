Красивые и качественные сайты с любовью к делу.
Что я делаю:
Сайты под ключ
Переделка сайтов
Добавить новую фичу в ваш веб-сервис
Перенести сайт или сменить домен
добавить БД
Со мной вы не предоплачиваете, не теряете время и нервы. Я люблю свою работу и разбираюсь в ней.
Мой опыт: 1+ год, поэтому я очень активен и творчески заинтересован :)
Мои скиллы: python, nginx, fastapi, django, postgresql, selenium, requests и др. + конструкторы сайтов.
Оплата любыми способами, предпочтительнее на рус. карту. Так как предоплаты нет, то в процессе написания проекта, я буду показывать что готово и тогда вы оплачиваете половину, а когда доделаю остальное, чтобы всех все устроило.
Мои контакты:
телефон: +79309567793, в том числе whatsup & telegram
email: [email protected]
РЕЗЮМЕ: https://drive.google.com/file/d/1lK8tapebBc9HBxIvZIGUr5LlPr5-NcQ3/view?usp=drive_link
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