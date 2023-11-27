avgustfavn

Августа Винсент avgustfavn

 
21 годРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Web/Backend разработчик

Красивые и качественные сайты с любовью к делу.

Что я делаю:

  • Сайты под ключ

  • Переделка сайтов

  • Добавить новую фичу в ваш веб-сервис

  • Перенести сайт или сменить домен

  • добавить БД

Со мной вы не предоплачиваете, не теряете время и нервы. Я люблю свою работу и разбираюсь в ней.

Мой опыт: 1+ год, поэтому я очень активен и творчески заинтересован :)

Мои скиллы: python, nginx, fastapi, django, postgresql, selenium, requests и др. + конструкторы сайтов.

Оплата любыми способами, предпочтительнее на рус. карту. Так как предоплаты нет, то в процессе написания проекта, я буду показывать что готово и тогда вы оплачиваете половину, а когда доделаю остальное, чтобы всех все устроило.

Мои контакты:

телефон: +79309567793, в том числе whatsup & telegram

email: [email protected]

РЕЗЮМЕ: https://drive.google.com/file/d/1lK8tapebBc9HBxIvZIGUr5LlPr5-NcQ3/view?usp=drive_link

PythonPostgreSQLNginxDjangoSelenium