Web/Backend разработчик

Красивые и качественные сайты с любовью к делу.

Что я делаю:

Сайты под ключ

Переделка сайтов

Добавить новую фичу в ваш веб-сервис

Перенести сайт или сменить домен

добавить БД

Со мной вы не предоплачиваете, не теряете время и нервы. Я люблю свою работу и разбираюсь в ней.



Мой опыт: 1+ год, поэтому я очень активен и творчески заинтересован :)

Мои скиллы: python, nginx, fastapi, django, postgresql, selenium, requests и др. + конструкторы сайтов.

Оплата любыми способами, предпочтительнее на рус. карту. Так как предоплаты нет, то в процессе написания проекта, я буду показывать что готово и тогда вы оплачиваете половину, а когда доделаю остальное, чтобы всех все устроило.

Мои контакты:

телефон: +79309567793, в том числе whatsup & telegram

email: [email protected]

РЕЗЮМЕ: https://drive.google.com/file/d/1lK8tapebBc9HBxIvZIGUr5LlPr5-NcQ3/view?usp=drive_link