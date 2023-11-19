Лендинг

Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка110 просмотров
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Мы ищем опытного веб-дизайнера/разработчика для создания лендинга, который не только выделится своим дизайном, но и эффективно конвертирует входящий трафик в ценные заявки.

Основные требования:

  1. Продающий дизайн: Мы ищем фрилансера, способного создать лендинг, который не только красив, но и максимально эффективен в превращении посетителей в клиентов.

  2. Заметная форма для заявок: Форма для оставления заявок должна быть яркой и заметной. Ждем предложения по оптимальному размещению и дизайну формы.

  3. Интеграция мессенджеров: Необходимо включить ссылки на мессенджеры (WhatsApp, Telegram) для быстрой и удобной связи с потенциальными клиентами.

  4. Основные преимущества продукта: Разработайте блок, выделяющий основные преимущества нашего продукта и подчеркивающий их важность для клиентов.

месяц назад
guest_1700509112202
Украина
месяц в сервисе
Был
месяц назад