Добрый день. Нужен сайт на элементоре.

ТЗ:

Сайт включает в себя:

- Домашняя страница (дизайн прилагается)

- 7 аналогичных подстраниц с несколькими разделами текст+изображение на каждой (дизайн прилагается)

- Главное меню в шапке

- Футер

- Контактная форма

- раздел FAQ

- карта с указанием местоположения

- всплывающее окно

Есть:

- Хостинг, домен

- Готовая инсталляция WordPress с установленными плагинами Elementor и несколькими другими

- Готовый графический дизайн в Figma (пока в стадии разработки)

- Другой аналогичный сайт на Elementor, с которого можно скопировать некоторые решения

Необходимо:

- реализация графического дизайна из Figma в WordPress с помощью Elementor Pro (с большой тщательностью - максимально близко к дизайну)

- отзывчивость

- оптимизация под скорость работы

- хороший, постоянный контакт

- пунктуальность

Дополнительная важная информация:

- интересует только решение с использованием Elementor Pro. Никаких других шаблонов или CMS.

- Проекты из вложения готовы примерно на 70%, то есть будет добавлен целевой контент, графика будет заменена на целевую, может немного измениться верстка. Однако это не будут серьезные изменения.

- В коммерческом предложении нам нужна сумма за весь проект, включая внедрение целевого контента и любые косметические изменения.

Требуемые характеристики

- Главная страница (дизайн прилагается) - 7 аналогичных подстраниц с несколькими разделами текст+изображение на каждой (дизайн прилагается) - Главное меню в шапке - Нижний колонтитул - Контактная форма - Раздел FAQ - Карта с местоположением - всплывающее окно