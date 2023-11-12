Добрый день. Мы начинаем отбор специалистов для проведения рестайла нашего проекта. Проект финансовой тематики и нуждается в переделке. Что мы хотели бы получить: 1. Улучшение дизайна (нужны новые идеи которые вы могли ...
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Добрый день. Нужен сайт на элементоре.
ТЗ:
Сайт включает в себя:
- Домашняя страница (дизайн прилагается)
- 7 аналогичных подстраниц с несколькими разделами текст+изображение на каждой (дизайн прилагается)
- Главное меню в шапке
- Футер
- Контактная форма
- раздел FAQ
- карта с указанием местоположения
- всплывающее окно
Есть:
- Хостинг, домен
- Готовая инсталляция WordPress с установленными плагинами Elementor и несколькими другими
- Готовый графический дизайн в Figma (пока в стадии разработки)
- Другой аналогичный сайт на Elementor, с которого можно скопировать некоторые решения
Необходимо:
- реализация графического дизайна из Figma в WordPress с помощью Elementor Pro (с большой тщательностью - максимально близко к дизайну)
- отзывчивость
- оптимизация под скорость работы
- хороший, постоянный контакт
- пунктуальность
Дополнительная важная информация:
- интересует только решение с использованием Elementor Pro. Никаких других шаблонов или CMS.
- Проекты из вложения готовы примерно на 70%, то есть будет добавлен целевой контент, графика будет заменена на целевую, может немного измениться верстка. Однако это не будут серьезные изменения.
- В коммерческом предложении нам нужна сумма за весь проект, включая внедрение целевого контента и любые косметические изменения.
Требуемые характеристики
- Главная страница (дизайн прилагается) - 7 аналогичных подстраниц с несколькими разделами текст+изображение на каждой (дизайн прилагается) - Главное меню в шапке - Нижний колонтитул - Контактная форма - Раздел FAQ - Карта с местоположением - всплывающее окно
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