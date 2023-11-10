Выполнение работ по развитию специального ПО (в сфере ИКТ)

Сайты «под ключ»Закрытнет заявок96 просмотров
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По результатам выполнения работ по развитию Система должна включать в себя следующие функционирующие подсистемы:

  •  подсистема управления реестром заявок 

  • подсистема управления процессами комплектования и зачисления в ДОО

  •  подсистема управления очередью;

  • подсистема управления статистической и аналитической отчетностью;

  •  подсистема журналирования ;

  •  подсистема управления статусами заявлений и направлений в Системе;

  • подсистема администрирования;

  •  подсистема интеграции ;

  • подсистема «Мероприятия» ;

  • подсистема «Питание» ;

  • подсистема ведения учебного процесса ;

  •  подсистема заявлений о приеме в ДОО 



Подробное ТЗ во вложении

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2 месяца назад
guest_16908925850208
Россия
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
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