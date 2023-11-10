Нужен простой сайт визитка на wordpress под услугу изготовление кухонной мебели. Пример того, что нужно - https://baron24.ru/ Т.е. простой адаптивный под моб версию шаблон на wordpress, логотип, иконка, все максимально простое, в шапке кнопки как ...
Выполнение работ по развитию специального ПО (в сфере ИКТ)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По результатам выполнения работ по развитию Система должна включать в себя следующие функционирующие подсистемы:
подсистема управления реестром заявок
подсистема управления процессами комплектования и зачисления в ДОО
подсистема управления очередью;
подсистема управления статистической и аналитической отчетностью;
подсистема журналирования ;
подсистема управления статусами заявлений и направлений в Системе;
подсистема администрирования;
подсистема интеграции ;
подсистема «Мероприятия» ;
подсистема «Питание» ;
подсистема ведения учебного процесса ;
подсистема заявлений о приеме в ДОО
Подробное ТЗ во вложении
Предлагайте цену и сроки выполнения проекта, учитывая его требования и объем работы.
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