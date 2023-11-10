Розробка лендінгу на WordPress

Предложить вариант готового лендинга, тексты и дизайн, верстка, положить все на хостинг и связать с доменом. Дать доступы к движку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрий день всім! ??
Шукаю підрядника для розробки лендінга на WordPress (8-9 блоків). Потрібна буде інтеграція з Binotel і там ще є один нюанс (обговоримо особисто). Поки якщо коротко: у мене є замовлення на розробку лендінгу "під ключ" для компанії, яка займається розробкою ПО систем керування чергою. Я буду займатись розробкою дизайну. Якщо говорити про складність дизайну, то буде потрібна потрібна резинова верстка напевно. Але думаю, що складних якихось надто рішень і складних анімацій не буде.
Вкажіть вашу "вилку цін" щодо виконання цієї роботи і ваші виконані проєкти. Перевага фрілансерам з України.
Гарного дня)
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