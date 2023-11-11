Здравствуйте, мне нужен сайт-галерея моих работ (я digital artist), где большая часть из них будет выставлена бесплатно, и любой зашедший на сайт смог без проблем скачать их в оригинальном размере. И еще одна часть как магазин, ...
Разработка шаблона и редизайн проекта (CMS:DLE, Тематика: СМИ,Финансы)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Мы начинаем отбор специалистов для проведения рестайла нашего проекта. Проект финансовой тематики и нуждается в переделке.
Что мы хотели бы получить:
1. Улучшение дизайна (нужны новые идеи которые вы могли бы предложить) Концептуально структура может остаться та же, но данный вопрос хотелось бы обсудить с целью улучшений. Возможно вы готовы предложить свое видение, будем обсуждать.
2. Нам требуется чистый валидный код, а так же выполнение технических требований ПС. Так как в шаблоне есть много ошибок, код многократно менялся то править его нет смысла. Методы верстки устарели. Это влияет на технические параметры проекта и на отрисовку на разных устройствах.
3. Мы хотели бы получить адаптацию проекта под мобильные устройства. Чистую и правильную верстку для всех разделов. Есть некоторые нюансы которые надо будет учесть для ряда страниц но адаптировать их так же под все устройства.
5. Проект СМИ финансовой тематики с зарегистрированной торговой маркой. Поэтому логотип разрабатывать не надо он у нас есть. Возможно перерисовать в более хорошем качестве, так как при регистрации не учитывалась цветовая гамма. Поэтому если под новый дизайн надо поменять цвета это не проблема.
6. Сейчас проект на CMS DLE, и мы хотели бы остаться на ней но более новой версии. Но если у вас есть альтернативные предложения готовы их обсудить.
7. Перед тем как выбрать исполнителя, хотелось бы посмотреть ваши портфолио. Так же принято решение в первую очередь рассматривать тех кандидатов которые уже имеют опыт работы с финансовыми информационниками.
Обратите пожалуйста внимание, это не финансовый сервис по продаже услуг, это не лендинг - это финансовое СМИ с большим числом статей и разными разделами..
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрытмесяц назад
По результатам выполнения работ по развитию Система должна включать в себя следующие функционирующие подсистемы: подсистема управления реестром заявок подсистема управления процессами комплектования и зачисления в ДОО подсистема управления очередью; подсистема управления ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт6 дней назад
- $80
Нужен простой сайт визитка на wordpress под услугу изготовление кухонной мебели. Пример того, что нужно - https://baron24.ru/ Т.е. простой адаптивный под моб версию шаблон на wordpress, логотип, иконка, все максимально простое, в шапке кнопки как ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт7 дней назад
- $50
Нужно создать сайт по продаже авто на cms или чистом html noСайты «под ключ»19 заявокЗакрытмесяц назад
Добрий день всім! ?? Шукаю підрядника для розробки лендінга на WordPress (8-9 блоків). Потрібна буде інтеграція з Binotel і там ще є один нюанс (обговоримо особисто). Поки якщо коротко: у мене є ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт9 дней назад
- $200
Предложить вариант готового лендинга, тексты и дизайн, верстка, положить все на хостинг и связать с доменом. Дать доступы к движкуСайты «под ключ»28 заявокЗакрыт9 дней назад
- $100
Приветствую всех, требуется исполнитель, для того, чтобы интегрировать готовую, адаптивную верстку на WP. Описание: Главная страница сайта / Услуги / Портфолио / Контакты. Настроить через админку возможность добавлять работы ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт9 дней назад
- $160
Функциональное задание по проекту разместил на гугл докс - https://docs.google.com/document/d/1tRly6cdRUDDBE54v4h5diCORxAcQNW45ayIkpvjjzmk/edit?usp=sharing https://www.figma.com/file/8v07LCvKplRH0JnpI0iGHO/Untitled?type=design&node-id=21%3A197&mode=design&t=thDseqMmI3eXd6p7-1 - дизайн-макет. Он примерный. Делать пиксель перфект не обязательно. Достаточно чтобы просто было симметрично все. Требования по технологиям: Нет необходимости ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт10 дней назад
Нужно сделать сайт за примером,Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрытмесяц назад
Здравствуйте, нужно создать одностраничный сайт, какой именно и подробности расскажу при личной встречеСайты «под ключ»1 исполнительЗакрытмесяц назад