Разработка шаблона и редизайн проекта (CMS:DLE, Тематика: СМИ,Финансы)

Добрый день.

Мы начинаем отбор специалистов для проведения рестайла нашего проекта. Проект финансовой тематики и нуждается в переделке.

Что мы хотели бы получить:

1. Улучшение дизайна (нужны новые идеи которые вы могли бы предложить) Концептуально структура может остаться та же, но данный вопрос хотелось бы обсудить с целью улучшений. Возможно вы готовы предложить свое видение, будем обсуждать.

2. Нам требуется чистый валидный код, а так же выполнение технических требований ПС. Так как в шаблоне есть много ошибок, код многократно менялся то править его нет смысла. Методы верстки устарели. Это влияет на технические параметры проекта и на отрисовку на разных устройствах.

3. Мы хотели бы получить адаптацию проекта под мобильные устройства. Чистую и правильную верстку для всех разделов. Есть некоторые нюансы которые надо будет учесть для ряда страниц но адаптировать их так же под все устройства.

5. Проект СМИ финансовой тематики с зарегистрированной торговой маркой. Поэтому логотип разрабатывать не надо он у нас есть. Возможно перерисовать в более хорошем качестве, так как при регистрации не учитывалась цветовая гамма. Поэтому если под новый дизайн надо поменять цвета это не проблема.

6. Сейчас проект на CMS DLE, и мы хотели бы остаться на ней но более новой версии. Но если у вас есть альтернативные предложения готовы их обсудить.

7. Перед тем как выбрать исполнителя, хотелось бы посмотреть ваши портфолио. Так же принято решение в первую очередь рассматривать тех кандидатов которые уже имеют опыт работы с финансовыми информационниками.

Обратите пожалуйста внимание, это не финансовый сервис по продаже услуг, это не лендинг - это финансовое СМИ с большим числом статей и разными разделами..